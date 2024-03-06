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На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 05:59  •  14133 просмотра

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российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.

российские беспилотники атаковали село Мартовое на Харьковщине, повредив детсад и лицей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Ночью 6 марта в 01:10 беспилотники вражеские войска рф атаковали село Мартовое в Чугуевском районе Харьковщины.

По информации, вражеские БпЛА поразили гражданскую инфраструктуру, повредив здания детского сада и лицея.

К счастью, без пострадавших среди жителей.

Правоохранители собрали обломки четырех беспилотников.

Приняты все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вс рф.

Добавим

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Украины).

Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах5 марта 2024, 21:17 • 23460 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
chukhuevЧухуев
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
На Харківщині ворожі безпілотники пошкодили дитсадок та ліцей під час обстрілу села
Enemy drones damage kindergarten and lyceum in Kharkiv region during shelling of village
Новости по теме

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

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