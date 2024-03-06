На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села
Киев • УНН
российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.
российские беспилотники атаковали село Мартовое на Харьковщине, повредив детсад и лицей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Ночью 6 марта в 01:10 беспилотники вражеские войска рф атаковали село Мартовое в Чугуевском районе Харьковщины.
По информации, вражеские БпЛА поразили гражданскую инфраструктуру, повредив здания детского сада и лицея.
К счастью, без пострадавших среди жителей.
Правоохранители собрали обломки четырех беспилотников.
Приняты все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вс рф.
Добавим
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Украины).
Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах5 марта 2024, 21:17 • 23460 просмотров
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села
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