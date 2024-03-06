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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Харківщині ворог атакував понад 20 населених пунктів, є жертва

Київ • УНН

 • 78924 перегляди

Вчора російські війська обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів у Харківській області, пошкодивши навчальні заклади та вбивши одну людину.

На Харківщині ворог атакував понад 20 населених пунктів, є жертва

Російські війська минулої доби у Харківській області обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, з авіації вдарили по двох, є пошкодження закладів освіти, відомо про одну загиблу людину. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Кислівка, Митрофанівка.

"О 01:32 у селі Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає", - вказав він.

З його слів, о 15:10 окупанти завдали ударів у селі Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила.

О 14:46 у селі Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає.

Об 11:53 ворог обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 10:00 у селі Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

"Минулу добу ворог наступальних дій на Куп’янському напрямку не вів", - вказав Синєгубов.

На Харківщині ворожі безпілотники пошкодили дитсадок та ліцей під час обстрілу села06.03.24, 07:59 • 34171 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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