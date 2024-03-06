На Харківщині ворог атакував понад 20 населених пунктів, є жертва
Київ • УНН
Вчора російські війська обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів у Харківській області, пошкодивши навчальні заклади та вбивши одну людину.
Російські війська минулої доби у Харківській області обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, з авіації вдарили по двох, є пошкодження закладів освіти, відомо про одну загиблу людину. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Кислівка, Митрофанівка.
"О 01:32 у селі Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає", - вказав він.
З його слів, о 15:10 окупанти завдали ударів у селі Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила.
О 14:46 у селі Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає.
Об 11:53 ворог обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.
О 10:00 у селі Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.
"Минулу добу ворог наступальних дій на Куп’янському напрямку не вів", - вказав Синєгубов.
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