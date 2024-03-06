рф вдарила по Харківщині: є загиблий та четверо поранених, серед яких - діти
Київ • УНН
Російська армія обстріляла селище Борова в Харківській області, в результаті чого загинув один літній мирний житель і ще четверо, в тому числі троє дітей, отримали поранення.
Армія рф сьогодні обстріляла Борову Харківської області. Попередньо, відомо про одну загиблу людину похилого віку та чотирьох поранених, серед яких - троє дітей. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них - троє дітей
Також повідомив, що з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.
Ліквідація наслідків триває, вказав голова ОВА.
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