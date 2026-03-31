рф требует от Украины уйти из Донбасса за два месяца – Зеленский

россия заявляет, что у Украины есть два месяца для выхода из Донбасса, иначе условия мира могут быть пересмотрены. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, подобные месседжи российская сторона доводит до сведения американских партнеров.

Я удивлен, как можно в это верить – отметил Зеленский.

Он также обратил внимание на нелогичность таких заявлений со стороны рф.

Если их цель – только Донбасс, то почему они сразу говорят о дальнейшем продвижении и новых условиях? То есть вопрос не только в Донбассе. Нам понятны их цели – подчеркнул он.

Кроме того, Президент сообщил о запланированном разговоре с американской стороной, который состоится в ближайшее время в формате видеосвязи.

В ходе переговоров стороны должны обсудить текущую ситуацию и оценить, насколько они приблизились к возможным трехсторонним договоренностям или хотя бы к организации соответствующей встречи.

кремль официально отверг предложение Зеленского о Пасхальном перемирии