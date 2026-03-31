Сприкер российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что кремль не поддерживает предложение Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на время Пасхи. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

По словам спикер диктатора страны-агрессора, Украина хочет "пойти на перемирие, пусть даже пасхальное", потому что россияне продвигаются вперед.

Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, пусть какое, пусть даже пасхальное. Вот о чем говорил президент Зеленский. Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие - заявил песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию на Пасху. В то же время он отметил, что компромиссы возможны без потери достоинства и суверенитета.