кремль офіційно відкинув пропозицію Зеленського про Великоднє перемир'я

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кремль не підтримує пропозицію Президента України Володимира Зеленського про припинення вогню на час Великодня. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

За словами речника диктатора країни-агресора, Україна хоче "піти на перемир'я, хай навіть великоднє", бо росіяни просуваються вперед.

З тих заяв Зеленського, які ми читали, чітко сформульованої ініціативи щодо великоднього перемир’я ми не побачили. Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир’я, хай яке, хай навіть великоднє. Ось про що говорив президент Зеленський. Ми ще раз повторюємо: Зеленський має взяти на себе відповідальність і прийняти відповідні рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я - заявив пєсков.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до перемир'я на Великдень. Водночас він зазначив, що компроміси можливі без втрати гідності та суверенітету.