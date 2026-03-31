рф вимагає від України вийти з Донбасу за два місяці – Зеленський

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Зеленський повідомив про погрози рф переглянути умови миру та нелогічність їхніх вимог. Президент планує обговорити ситуацію з США через відеозв'язок.

росія заявляє, що Україна має два місяці для виходу з Донбасу, інакше умови миру можуть бути переглянуті. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Глави держави, подібні меседжі російська сторона доводить до відома американських партнерів.

Я здивований, як можна в це вірити 

– зазначив Зеленський.

Він також звернув увагу на нелогічність таких заяв з боку рф.

Якщо їхня мета – лише Донбас, то чому вони одразу говорять про подальше просування і нові умови? Тобто питання не тільки в Донбасі. Нам зрозумілі їхні цілі 

– наголосив він.

Крім того, Президент повідомив про заплановану розмову з американською стороною, яка відбудеться найближчим часом у форматі відеозв’язку.

Під час переговорів сторони мають обговорити поточну ситуацію та оцінити, наскільки вони наблизилися до можливих тристоронніх домовленостей або хоча б до організації відповідної зустрічі.

