рф вимагає від України вийти з Донбасу за два місяці – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про погрози рф переглянути умови миру та нелогічність їхніх вимог. Президент планує обговорити ситуацію з США через відеозв'язок.
росія заявляє, що Україна має два місяці для виходу з Донбасу, інакше умови миру можуть бути переглянуті. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами Глави держави, подібні меседжі російська сторона доводить до відома американських партнерів.
Я здивований, як можна в це вірити
Він також звернув увагу на нелогічність таких заяв з боку рф.
Якщо їхня мета – лише Донбас, то чому вони одразу говорять про подальше просування і нові умови? Тобто питання не тільки в Донбасі. Нам зрозумілі їхні цілі
Крім того, Президент повідомив про заплановану розмову з американською стороною, яка відбудеться найближчим часом у форматі відеозв’язку.
Під час переговорів сторони мають обговорити поточну ситуацію та оцінити, наскільки вони наблизилися до можливих тристоронніх домовленостей або хоча б до організації відповідної зустрічі.
