рф вимагає від України вийти з Донбасу за два місяці – Зеленський

росія заявляє, що Україна має два місяці для виходу з Донбасу, інакше умови миру можуть бути переглянуті. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Глави держави, подібні меседжі російська сторона доводить до відома американських партнерів.

Я здивований, як можна в це вірити – зазначив Зеленський.

Він також звернув увагу на нелогічність таких заяв з боку рф.

Якщо їхня мета – лише Донбас, то чому вони одразу говорять про подальше просування і нові умови? Тобто питання не тільки в Донбасі. Нам зрозумілі їхні цілі – наголосив він.

Крім того, Президент повідомив про заплановану розмову з американською стороною, яка відбудеться найближчим часом у форматі відеозв’язку.

Під час переговорів сторони мають обговорити поточну ситуацію та оцінити, наскільки вони наблизилися до можливих тристоронніх домовленостей або хоча б до організації відповідної зустрічі.

