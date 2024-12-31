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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф сокращает поставки газа в Европу через Украину в последний день до окончания сделки - Reuters

рф сокращает поставки газа в Европу через Украину в последний день до окончания сделки - Reuters

Киев  •  УНН

 • 10004 просмотра

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россия прекращает поставки газа через Украину после окончания транзитного соглашения 1 января. Европа нашла альтернативные источники, но потеря российского газа повлияла на экономику ЕС.

Российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что будет поставлять меньший объем газа в Европу через Украину во вторник, в последний день перед окончанием срока действия соглашения, которое обеспечивало поставки газа в течение почти трех лет войны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Если не будет неожиданного соглашения в последнюю минуту, поставки газа скорее всего прекратятся 1 января после окончания пятилетнего транзитного соглашения между россией и Украиной, что ознаменует почти полную потерю некогда могущественного влияния москвы на европейский газовый рынок", - говорится в публикации.

российский диктатор владимир путин заявил 26 декабря, что в этом году не осталось времени для подписания нового соглашения по транзиту газа через Украину.

Покупатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках, и аналитики прогнозируют минимальное влияние на рынок от прекращения поставок российского газа, пишет издание.

Цена на Title Transfer Facility, виртуальной торговой точке в Нидерландах, которая используется в качестве ориентира для европейских цен на природный газ, выросла лишь незначительно во вторник до 48,85 евро за мегаватт-час к концу утра.

Остановка, как отмечается, поставок газа имела гораздо большее геополитическое значение.

Как пишет издание, москва потеряла свою доминирующую долю поставок газа в страны ЕС в пользу таких конкурентов, как США, Катар и Норвегия после вторжения в Украину в 2022 году, что побудило ЕС сократить свою зависимость от российского газа.

Некогда крупнейший в мире экспортер газа, контролируемый государством "Газпром", зафиксировал убыток объемом 7 миллиардов долларов только в 2023 году, что стало его первым убытком за год с 1999 года.

Для Европы потеря поставок дешевого российского газа способствовала серьезному замедлению экономики, всплеску инфляции и усилению кризиса стоимости жизни, отмечает издание.

В то время как Европа, как сообщается, быстро нашла альтернативные источники энергии, потеря российского газа обострила долгосрочные опасения по поводу ее снижающейся глобальной конкурентоспособности и, в частности, по поводу промышленного будущего Германии.

"россия и Советский Союз потратили полвека на создание значительной доли европейского газового рынка, которая на пике составляла 35%, но война в Украине практически уничтожила этот бизнес для Газпрома", - пишет издание.

Большинство российских газовых маршрутов в Европу, как сообщается, закрыто, включая "Ямал-Европа" через беларусь и "Северный поток" под Балтийским морем, который был взорван в 2022 году.

Советский трубопровод через Украину доставляет газ из Сибири через город Суджа в курской области россии. Затем он идет через Украину в Словакию. В Словакии газопровод делится на ветки, идущие в Чехию и Австрию.

Киев отказался вести переговоры о новом транзитном соглашении.

Украина отказывается от сборов от россии на сумму около 800 миллионов долларов в год, тогда как "Газпром" потеряет около 5 миллиардов долларов на продаже газа в Европу через Украину.

Окончание транзитного соглашения вряд ли приведет к повторению роста цен на газ в ЕС в 2022 году, поскольку оставшиеся объемы относительно невелики, указывает издание.

россия поставила около 15 миллиардов кубометров газа через Украину в 2023 году - лишь 8% от пиковых потоков российского газа в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.

"Газпром" заявил, что отправит 37,2 миллиона кубометров во вторник по сравнению с 42,4 миллиона кубометров в понедельник.

Прекращение поставок через Украину станет серьезным ударом для Молдовы, отмечает издание.

Венгрия будет продолжать получать российский газ с юга по трубопроводу "Турецкий поток" по дну Черного моря, хотя она также стремилась сохранить украинский маршрут, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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