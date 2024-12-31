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рф скорочує поставки газу до Європи через Україну в останній день до закінчення угоди - Reuters

рф скорочує поставки газу до Європи через Україну в останній день до закінчення угоди - Reuters

Київ • УНН

 • 21712 перегляди

росія припиняє постачання газу через Україну після закінчення транзитної угоди 1 січня. Європа знайшла альтернативні джерела, але втрата російського газу вплинула на економіку ЄС.

Російська енергетична компанія "Газпром" заявила, що постачатиме менший обсяг газу до Європи через Україну у вівторок, в останній день перед закінченням терміну дії угоди, яка забезпечувала постачання газу протягом майже трьох років війни, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Якщо не буде несподіваної угоди в останню хвилину, постачання газу швидше за все припиниться 1 січня після закінчення п'ятирічної транзитної угоди між росією та Україною, що ознаменує майже повну втрату колись могутнього впливу москви на європейський газовий ринок", - ідеться у публікації.

російський диктатор володимир путін заявив 26 грудня, що цього року не залишилося часу для підписання нової угоди щодо транзиту газу через Україну.

Покупці російського газу, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні поставки, і аналітики прогнозують мінімальний вплив на ринок від припинення поставок російського газу, пише видання.

Ціна на Title Transfer Facility, віртуальній торговій точці в Нідерландах, яка використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, зросла лише незначно у вівторок до 48,85 євро за мегават-годину до кінця ранку.

Зупинка, як зауважується, поставок газу мала набагато більше геополітичне значення.

Як пише видання, москва втратила свою домінуючу частку постачання газу до країн ЄС на користь таких конкурентів, як США, Катар та Норвегія після вторгнення в Україну в 2022 році, що спонукало ЄС скоротити свою залежність від російського газу.

Колись найбільший у світі експортер газу, контрольований державою "Газпром", зафіксував збиток обсягом 7 мільярдів доларів лише у 2023 році, що стало його першим збитком за рік з 1999 року.

Для Європи втрата постачання дешевого російського газу сприяла серйозному уповільненню економіки, сплеску інфляції та посиленню кризи вартості життя, зазначає видання.

У той час як Європа, як повідомляється, швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові побоювання з приводу її глобальної конкурентоспроможності, що знижується, і, зокрема, з приводу промислового майбутнього Німеччини.

"росія та Радянський Союз витратили пів століття на створення значної частки європейського газового ринку, яка на піку становила 35%, але війна в Україні практично знищила цей бізнес для Газпрому", - пише видання.

Більшість російських газових маршрутів до Європи, як повідомляється, закрито, включаючи "Ямал-Європа" через білорусь та "Північний потік" під Балтійським морем, який був підірваний у 2022 році.

Радянський трубопровід через Україну доставляє газ із Сибіру через місто суджа у курській області росії. Потім він іде через Україну до Словаччини. У Словаччині газопровід поділяється на гілки, що йдуть до Чехії та Австрії.

Київ відмовився вести переговори про нову транзитну угоду.

Україна відмовляється від зборів від росії на суму близько 800 мільйонів доларів на рік, тоді як "Газпром" втратить близько 5 мільярдів доларів на продажі газу до Європи через Україну.

Закінчення транзитної угоди навряд чи призведе до повторення зростання цін на газ в ЄС 2022 року, оскільки обсяги, що залишилися, відносно невеликі, вказує видання.

росія поставила близько 15 мільярдів кубометрів газу через Україну 2023 року - лише 8% від пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами в 2018-2019 роках.

"Газпром" заявив, що відправить 37,2 мільйона кубометрів у вівторок порівняно з 42,4 мільйона кубометрів у понеділок.

Припинення постачання через Україну стане серйозним ударом для Молдови, зауважує видання.

Угорщина продовжуватиме отримувати російський газ з півдня трубопроводом "Турецький потік" дном Чорного моря, хоча вона також прагнула зберегти український маршрут, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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