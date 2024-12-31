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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф разработала планы атаки на АЭС и заводы в Японии и Корее - Financial Times

рф разработала планы атаки на АЭС и заводы в Японии и Корее - Financial Times

Киев  •  УНН

 • 10642 просмотра

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Российское командование разработало планы на случай войны с Японией и Южной Кореей, включая список из 160 целей. Документы 2013-2014 годов содержат цели для ударов по АЭС, мостам, тоннелям и промышленным объектам.

Российское военное командование разработало планы возможной войны с Южной Кореей и Японией. В частности, военные рф составили список потенциальных целей для ударов, в который вошли атомные электростанции, дороги, мосты, тоннели, а также нефтеперерабатывающие, химические, сталелитейные заводы, пишет Financial Times со ссылкой на секретные документы 2013-2014 годов, передает УНН.

Детали

Планы ударов, кратко изложенные в подборке просочившихся в сеть российских военных документов, охватывают 160 объектов. Речь идет о дорогах, мостах и заводах, выбранных в качестве целей, чтобы остановить "перегруппировку войск в районах оперативного назначения".

В документах, которые западные источники показали FT, подчеркивается острая обеспокоенность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российское военное командование опасается, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников.

Документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 14 год, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

В этом году FT сообщила о том, что в документах содержатся ранее неизвестные подробности о принципах работы с применением ядерного оружия, а также описываются сценарии военного моделирования китайского вторжения и ударов вглубь Европы.

Список целей для Японии и Южной Кореи содержался в презентации, призванной объяснить возможности неядерной крылатой ракеты Х-101. Эксперты, изучившие ее, заявили, что, судя по содержанию, ее распространили в 2013 или 2014 году.

Первые 82 объекта в списке российских целей - военные, такие как центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Остальные объекты - гражданской инфраструктуры, в том числе автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, такие как тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Энергетическая инфраструктура также в списке - туда попали 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токай, а также заводы по переработке топлива.

Дополнение

Помимо усиления экономической зависимости от Китая, москва привлекла 12 000 военнослужащих из Северной Кореи для участия в боевых действиях на Украине, а Пхеньян в ответ оказывает ей экономическую и военную поддержку.

После запуска экспериментальной баллистической ракеты по Украине в ноябре путин заявил, что "региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера".

В Белом доме ошеломили количеством потерь в войсках КНДР на фронте в Украине28 дек. 2024, 01:27 • 57536 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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