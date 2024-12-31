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рф розробила плани атаки на АЕС та заводи в Японії та Кореї - Financial Times

рф розробила плани атаки на АЕС та заводи в Японії та Кореї - Financial Times

Київ • УНН

 • 21424 перегляди

Російське командування розробило плани на випадок війни з Японією та Південною Кореєю, включаючи список із 160 цілей. Документи 2013-2014 років містять цілі для ударів по АЕС, мостах, тунелях та промислових об'єктах.

Російське військове командування розробило плани можливої війни з Південною Кореєю і Японією. Зокрема, військові рф склали список потенційних цілей для ударів, до якого ввійшли атомні електростанції, дороги, мости, тунелі, а також нафтопереробні, хімічні, сталеливарні заводи, пише Financial Times із посиланням на секретні документи 2013-2014 років, передає УНН .

Деталі

Плани ударів, коротко викладені в добірці російських військових документів, що просочилася в мережу і охоплюють 160 об'єктів. Йдеться про дороги, мости і заводи, обрані як цілі, щоб зупинити "перегрупування військ у районах оперативного призначення".

У документах, які західні джерела показали FT, підкреслюється гостра стурбованість москви станом свого східного флангу. Російське військове командування побоюється, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь-якій війні з НАТО і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників.

Документи взяті з 29 секретних російських військових файлів, здебільшого присвячених підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни в період з 2008 до 14 року, і досі вважаються актуальними для російської стратегії.

Цього року FT повідомила про те, що в документах містяться раніше невідомі подробиці про принципи роботи із застосування ядерної зброї, а також описуються сценарії військового моделювання китайського вторгнення і ударів углиб Європи.

Список цілей для Японії і Південної Кореї містився в презентації, покликаній пояснити можливості неядерної крилатої ракети Х-101. Експерти, які вивчили її, заявили, що, судячи зі змісту, її розповсюдили у 2013 або 2014 році.

Перші 82 об'єкти в списку російських цілей - військові, як-от центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази і військово-морські об'єкти.

Решта об'єктів - цивільної інфраструктури, зокрема автомобільні та залізничні тунелі в Японії, як-от тунель Канмон, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю. Енергетична інфраструктура також є в списку туди потрапили 13 електростанцій, наприклад, ядерні комплекси в Токай, а також заводи з переробки палива.

Доповнення

Крім посилення економічної залежності від Китаю, москва залучила 12 000 військовослужбовців з Північної Кореї для участі в бойових діях в Україні, а Пхеньян у відповідь надає їй економічну і військову підтримку.

Після запуску експериментальної балістичної ракети по Україні в листопаді путін заявив, що "регіональний конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру".

У Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР на фронті в Україні28.12.24, 03:27 • 59610 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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