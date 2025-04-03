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рф распространяет очередную волну фейков об использовании Украиной химоружия в курской области - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 10586 просмотра

российские пропагандисты распространяют фейки об использовании Украиной химического оружия в курской области. Цель таких действий рф – дискредитация Украины и создание информационного алиби.

рф распространяет очередную волну фейков об использовании Украиной химоружия в курской области - ЦПД СНБО

российские пропагандисты распространяют фейки о якобы использовании Силами обороны Украины химического оружия на территории курской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

Пропаганда рф вбрасывает в инфопространство очередную волну фейков о якобы использовании Силами обороны Украины химического оружия в курской области. Подобные вбросы вполне типичны для пропаганды кремля и периодически появляются с начала полномасштабного вторжения. При этом такие обвинения никогда не подкрепляются никакими доказательствами

- говорится в сообщении.

ЦПД СНБО отмечает, что цель таких действий рф – дискредитация Украины в глазах мирового сообщества и создание информационного алиби для использования запрещенных отравляющих веществ российскими войсками. "Подобные факты неоднократно зафиксированы на линии фронта. В частности, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, известно уже о нескольких случаях за последнее время на купянском направлении", - отмечают в ЦПД. 

россия хочет сегментировать ЕС по примеру, схожему как для Украины: в ЦПД озвучили сценарий кремля01.04.25, 16:53 • 23246 просмотров

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