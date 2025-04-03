рф поширює чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в курській області - ЦПД РНБО

російські пропагандисти поширюють фейки про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї на території курської області. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

Пропаганда рф вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї в курській області. Подібні вкиди є цілком типовими для пропаганди кремля та періодично з’являються від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі звинувачення ніколи не підкріплюються жодними доказами