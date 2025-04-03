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рф поширює чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в курській області - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 10707 перегляди

російські пропагандисти поширюють фейки про використання Україною хімічної зброї в курській області. Мета таких дій рф – дискредитація України та створення інформаційного алібі.

рф поширює чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в курській області - ЦПД РНБО

російські пропагандисти поширюють фейки про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї на території курської області. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

Пропаганда рф вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї в курській області. Подібні вкиди є цілком типовими для пропаганди кремля та періодично з’являються від початку повномасштабного вторгнення. При цьому такі звинувачення ніколи не підкріплюються жодними доказами

- йдеться у повідомленні.

ЦПД РНБО наголошує, що мета таких дій рф – дискредитація України в очах світової спільноти та створення інформаційного алібі для використання заборонених отруйних речовин російськими військами. "Подібні факти неодноразово зафіксовані на лінії фронту. Зокрема, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, відомо вже про декілька випадків за останній час на куп’янському напрямку", - зазначають у ЦПД. 

росія хоче сегментувати ЄС за прикладом, схожим як для України: у ЦПД озвучили сценарій кремля01.04.25, 16:53 • 23250 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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