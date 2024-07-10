В НАТО не видят никакой непосредственной военной угрозы против любого члена Альянса, ведь россия сейчас полностью занята войной против Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, является ли рф новой угрозой для восточного фланга НАТО, передает УНН.

"Мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против любого члена НАТО. И россия сейчас полностью занята войной против Украины. И они также перебросили много сил вдоль границы между россией и Финляндией вниз к Украине. Поэтому мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против любого члена НАТО", - сказал Столтенберг.

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Зато, по его словам, в НАТО видят постоянную угрозу кибератак, диверсий, различных видов враждебных действий против союзников по НАТО.

"...конечно, мы должны быть бдительными. Мы внимательно следим за тем, что делает россия. А члены НАТО вкладывают значительные средства в новые современные оборонительные возможности. И только тот факт, что теперь у нас есть Финляндия и Швеция как члены, сделал НАТО сильнее, а Финляндию и Швецию безопаснее.

Финляндия предоставляет в наш Альянс очень боеспособные силы - хорошо оснащенные, хорошо обученные силы, и тот факт, что Финляндия теперь является членом, также, конечно, облегчает планирование обороны в Северной Европе, а также в странах Балтии", - резюмировал Столтенберг.

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