Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает, что союзники согласятся с решительным заявлением о членстве Украины в НАТО. Но заявление членов Альянса пока не согласовано, оно обсуждается, передает УНН.

На вопросы должен ли путь Украины в НАТО быть необратимым и должно ли это быть прямо указано в декларации саммита, Столтенберг ответил: "О точной формулировке: я ожидаю, что союзники согласятся с решительным заявлением о членстве Украины. А вот о конкретных формулировках я воздержусь комментировать – до тех пор, пока мы не согласуем заявление. Пока мы говорим, это обсуждается".

Он выразил уверенность, что сегодня будет согласовано заявление, и тогда он сможет перейти к деталям формулировки.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от саммита НАТО очень конкретных шагов от партнеров.