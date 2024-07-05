Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, выдержки из которого публикуют немецкие СМИ в пятницу, 5 июля, пишет УНН.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает tagesschau, хотел бы, чтобы Украина присоединилась к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия. "Я очень надеюсь, что Украина будет союзником", - ответил Столтенберг в интервью информационному агентству dpa, отвечая на вопрос о возможном расширении альянса в ближайшие десять лет.

Кроме того, в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, Столтенберг, как отмечает DW, призвал к наращиванию военной помощи Украине.

"Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее может закончиться эта война. Чем больше мы привержены долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться", - сказал Столтенберг, которого цитирует tagesschau.

По словам Столтенберга, как отмечает DW, российский президент владимир путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада.

"путин считает, что сможет пересидеть наc. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны", - заявил Генсек НАТО.

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