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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО и Южная Корея рассмотрят "флагманский проект" по Украине на саммите - Столтенберг

НАТО и Южная Корея рассмотрят "флагманский проект" по Украине на саммите - Столтенберг

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 09:47  •  4760 просмотра

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На предстоящем саммите в Вашингтоне НАТО и Южная Корея рассмотрят "флагманский проект" по медицинской реабилитации украинских солдат и расширению обмена разведданными, что отражает углубление их партнерства на фоне опасений по поводу военной поддержки Северной Кореей войны россии против Украины.

НАТО и Южная Корея рассмотрят на Вашингтонском саммите флагманский проект по Украине. Флагманский проект частично касается медицинской реабилитации украинских солдат. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 5 июля, передает УНН.

Детали

"Прежде всего, Республика Корея является высоко ценимым партнером. Я несколько раз посещал Республику Корея в качестве Генерального секретаря НАТО, и президент также присутствовал здесь на саммитах и ​​встречах НАТО. А саммит НАТО на следующей неделе станет третьим подряд саммитом НАТО, в котором участвует Южная Корея и президент, и я думаю, что это отражает то, как мы углубили и укрепили наше партнерство", - сказал Столтенберг.

От отметил, что Северная Корея оказывает значительную военную поддержку агрессивной войне россии против Украины.

"В то же время мы видим, как Северная Корея инвестирует в ядерный и ракетный потенциал. Мы глубоко обеспокоены тем, что в обмен на поддержку, которую Северная Корея оказывает россии, россия помогает Северной Корее в ее ракетных и ядерных программах. Так что это просто демонстрирует взаимосвязь между нашей безопасностью и безопасностью Южной Кореи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Столтенберг.

По его словам, это делает партнерство таким важным.

Флагманские проекты касаются нескольких вещей. Частично о медицинской реабилитации украинских солдат, о том, как мы можем более тесно сотрудничать по вопросам, связанным, например, и с технологиями. И это конкретные проекты, в которых мы вместе можем сделать больше. Мы также изучаем возможности расширения обмена разведывательной информацией с Южной Кореей. Итак, есть разные области, в которых мы работаем вместе, частично в рамках концепции флагманского проекта, а частично на двусторонней основе - НАТО и Южная Корея

- рассказал Столтенберг.

Дополнение

Издание Nikkei Asia сообщало, что в НАТО планируют обнародовать документ о расширении сотрудничества с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф24 июня 2024, 08:12 • 15700 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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