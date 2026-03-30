рф почти не выводит корабли в Черное и Азовское моря — ВМС ВСУ

российские военные фактически не используют корабли для боевого дежурства в Черном и Азовском морях. Сейчас в море не находится ни одной единицы их флота. Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Не выводят практически, сейчас в море он не содержит ни одной единицы. Патрулирование пунктов базирования, пунктов дислокации - они происходят за счет небольших катеров: БК-16, "Рапторы", "Грачата". Все, что, в принципе, можно себе позволить вывести в море и что не является чрезвычайно интересной целью, но в прошлом месяце вы наблюдали поражение таких катеров – отметил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

