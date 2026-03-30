рф майже не виводить кораблі в Чорне та Азовське моря — ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У морі немає жодного бойового корабля рф, а патрулювання здійснюють лише малі катери. Речник ВМС Плетенчук підтвердив відсутність ворожого флоту.
російські військові фактично не використовують кораблі для бойового чергування в Чорному та Азовському морях. Наразі, у морі не перебуває жодної одиниці їхнього флоту. Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук у етері телемарафону, передає УНН.
Не виводять практично, зараз у морі він не утримує жодної одиниці. Патрулювання пунктів базування, пунктів дислокації - вони відбуваються за рахунок невеликих катерів: БК-16, "Раптори", "Грачонки". Все, що, в принципі, можна собі дозволити вивести в море і що не є надзвичайно цікавою ціллю, але минулого місяця ви спостерігали ураження таких катерів
