ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну
Київ • УНН
Розвідка опублікувала список танкерів та вантажних суден, що експортують ресурси через окуповані порти. Кораблі вивозять українське зерно та нафту рф.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перелік із 51 морського судна, які росія використовує для підтримки війни проти України. Йдеться про танкери та вантажні судна, задіяні в експорті ресурсів і роботі з окупованими портами, передає УНН.
У розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднено перелік суден, які, за даними ГУР, забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів. Саме ці операції допомагають наповнювати бюджет рф, з якого фінансується збройна агресія проти України.
До списку також увійшли вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Маріуполі та Керчі.
У ГУР зазначають, що росія активно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення українських ресурсів — зерна, руди та вугілля. Паралельно країна-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи порти для іноземних суден.
Для прикриття такої діяльності росія застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав, зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден — саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування
Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив про ураження нафтового танкера, завантаженого нафтою з росії, у Чорному морі