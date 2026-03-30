Главная
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Разведка опубликовала список танкеров и грузовых судов, экспортирующих ресурсы через оккупированные порты. Корабли вывозят украинское зерно и нефть рф.

ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перечень из 51 морского судна, которые россия использует для поддержки войны против Украины. Речь идет о танкерах и грузовых судах, задействованных в экспорте ресурсов и работе с оккупированными портами, передает УНН.

Детали

В разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародован перечень судов, которые, по данным ГУР, обеспечивают морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Именно эти операции помогают наполнять бюджет РФ, из которого финансируется вооруженная агрессия против Украины.

В список также вошли грузовые суда, которые сотрудничают с агрессором и заходят в закрытые порты на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Мариуполе и Керчи.

В ГУР отмечают, что Россия активно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза украинских ресурсов — зерна, руды и угля. Параллельно страна-агрессор пытается интегрировать оккупированные территории в собственную экономическую систему, открывая порты для иностранных судов.

Для прикрытия такой деятельности Россия применяет схемы с использованием судов под флагами третьих государств, в частности тех, которые официально поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов — именно они обладают полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования

- говорится в сообщении.

Напомним

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о поражении нефтяного танкера, загруженного нефтью из России, в Черном море

Алла Киосак

ЭкономикаНовости Мира