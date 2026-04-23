рф пытается организовать проплаченные протесты на Кипре против помощи Украине - ЦПД

Россия пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста, направленные против политики ЕС, в частности решения выделить Украине кредит на 90 млрд евро, а также с целью дискредитации Президента Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

К организации этих акций привлечено посольство РФ на Кипре, структуры "Россотрудничества", пророссийские общественные объединения и т.д. Общая координация осуществляется "Русским культурным центром". Подобные организации под прикрытием культурных проектов целенаправленно продвигают влияние и пропаганду РФ за пределами страны - говорится в сообщении.

Проведение протестов планируется до 25 апреля под антивоенными лозунгами. Главным должно стать требование "немедленного прекращения финансирования войны в Украине со стороны ЕС".

В ЦПД заявили, что структуры ЕС уведомлены об искусственном характере акций, а также о людях, стоящих за их организацией.

Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, ведь для него принцип территориальной целостности также чрезвычайно важен. Структуры ЕС уведомлены об искусственном характере акций, а также о людях, стоящих за их организацией - говорится в заявлении.

