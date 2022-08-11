"рф превратили крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу": Кулеба обратился к руководителям МАГАТЭ и ООН накануне заседания СБ ООН по ЗАЭС

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«Россияне фактически превратили крупнейшую атомную электростанцию ​​Европы в военную базу и ставят под угрозу безопасность континента. Военные эксперты ООН смогут точно определить угрозы ядерной безопасности и защищенности, спровоцированные оккупацией и милитаризацией ЗАЭС российской армией», - подчеркнул он.

Детали

По его словам, международная миссия должна быть организована в кратчайшие сроки и состояться с неукоснительным соблюдением украинского законодательства и прибыть на оккупированную ЗАЭС в город Энергодар исключительно через территорию Украины.

Дипломат в очередной раз подчеркнул, что необходимо усилить международное давление на москву с целью возвращения станции под полный контроль Украины и недопущение ядерной катастрофы. Он также назвал созыв россией заседания Совбеза ООН на тему безопасности Запорожской АЭС «наглостью, которая не знает границ и достигла уже глобальных масштабов».

«Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе атомную электростанцию, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, хочет поговорить о безопасности. Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим русским такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что россия занимается ядерным терроризмом, и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит», - заверил Дмитрий Кулеба.

Дополнение

В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но "непосредственной" угрозы ядерной безопасности не было.

российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, находящейся в захваченном городе Энергодар. Однако стране-агрессорке это не удастся сделать.