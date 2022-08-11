"рф перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу": Кулеба звернувся до керівників МАГАТЕ та ООН напередодні засідання РБ ООН щодо ЗАЕС

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«Росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу та ставлять під загрозу безпеку континенту. Військові експерти ООН зможуть точно визначити загрози ядерній безпеці та захищеності, спровоковані окупацією та мілітаризацією ЗАЕС російською армією», - наголосив він.

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За його словами, міжнародна місія має бути організована у найстисліші терміни та відбутися із неухильним дотриманням українського законодавства та прибути на окуповану ЗАЕС у місто Енергодар виключно через територію України.

Дипломат вкотре наголосив, що необхідно посилити міжнародний тиск на москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи. Він також назвав скликання росією засідання Радбезу ООН на тему безпеки Запорізької АЕС «нахабством, яке не знає меж і досягло вже глобальних масштабів».

«Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію, захопила її, розмістила на її території зброю та продовжує обстріли, хоче поговорити про безпеку. Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ знає, що росія займається ядерним тероризмом, і засідання Радбезу це вчергове підтвердить», - запевнив Дмитро Кулеба.

Доповнення

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але "безпосередньої" загрози ядерній безпеці не було.

російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар. Однак країні-агресорці це не вдасться зробити.