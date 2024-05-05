рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи

Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело ночью с субботы на воскресенье.