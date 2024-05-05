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рф обстріляла Очаків у Миколаївській області: постраждалих немає

рф обстріляла Очаків у Миколаївській області: постраждалих немає

Київ • УНН

 • 25136 перегляди

Минулої ночі ворог тричі обстріляв з артилерії місто Очаків Миколаївської області, але обійшлося без жертв.

Учора ввечері окупанти тричі обстріляли артилерією Миколаївщину. Проте, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області вчора о 20:36, 21:16, 22:06 противник завдав артилерійських обстрілів по місті Очаків Очаківської громади.

На щастя, постраждалих немає.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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