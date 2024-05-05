рф обстріляла Очаків у Миколаївській області: постраждалих немає
Київ • УНН
Минулої ночі ворог тричі обстріляв з артилерії місто Очаків Миколаївської області, але обійшлося без жертв.
Учора ввечері окупанти тричі обстріляли артилерією Миколаївщину. Проте, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області вчора о 20:36, 21:16, 22:06 противник завдав артилерійських обстрілів по місті Очаків Очаківської громади.
На щастя, постраждалих немає.
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