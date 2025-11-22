$42.150.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 3284 просмотра

В ночь на 22 ноября российские дроны атаковали паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, причинив повреждения гражданским объектам и 11 грузовым автомобилям. Два человека пострадали, а международный КПП временно приостановил работу.

РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 22 ноября россияне атаковали дронами паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Предварительно, пострадали два человека. Зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Международный КПП временно приостанавливает работу. Об этом информируют глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей. Предварительно, два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь

- написал Кипер в своем Telegram.

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что вражескими обстрелами ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".

Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу

- говорится в сообщении.

Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

"Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - призвали в Государственной таможенной службе Украины.

Напомним

Глава Сумской ОВА Григоров заявил, что в регионе участились случаи, когда РФ использует против гражданского населения так называемые "дроны-ждуны", которые атакуют прежде всего гражданское население, транспортную инфраструктуру.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Олег Кипер
Одесская область
Румыния
Украина