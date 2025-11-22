рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
У ніч на 22 листопада російські дрони атакували поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, спричинивши пошкодження цивільних об'єктів та 11 вантажних автомобілів. Двоє людей постраждали, а міжнародний КПП тимчасово призупинив роботу.
У ніч на 22 листопада росіяни атакували дронами поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Попередньо, постраждало двоє людей. Зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Міжнародний КПП тимчасово призупиняє роботу. Про це інформують голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, Державна митна служба України, передає УНН.
Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей. Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога
В Державній митній службі України повідомили, що ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".
Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу
Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.
"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - закликали в Державній митній службі України.
Нагадаємо
Очільник Сумської ОВА Григоров заявив, що у регіоні посилились випадки, коли рф використовує проти цивільного населення так звані "дрони-ждуни", які атакують насамперед цивільне населення, транспортну інфраструктуру.
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 32 осіб22.11.25, 03:03 • 2554 перегляди