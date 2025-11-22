рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнування

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 листопада, 21:58 • 14500 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 28883 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 28257 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 30604 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 27783 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 32859 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18757 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18282 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17287 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 40859 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.9м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
СБУ затримала агента гру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськPhoto21 листопада, 22:23 • 11837 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 7558 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським03:32 • 4008 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 11466 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 4726 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 27219 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 25379 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 32859 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 40859 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 39117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу08:13 • 22 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 444 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 27219 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 35432 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 49633 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

 • 2674 перегляди

У ніч на 22 листопада російські дрони атакували поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, спричинивши пошкодження цивільних об'єктів та 11 вантажних автомобілів. Двоє людей постраждали, а міжнародний КПП тимчасово призупинив роботу.

рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнування

У ніч на 22 листопада росіяни атакували дронами поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Попередньо, постраждало двоє людей. Зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Міжнародний КПП тимчасово призупиняє роботу. Про це інформують голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, Державна митна служба України, передає УНН.

Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей. Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога

- написав Кіпер у своєму Telegram.

В Державній митній службі України повідомили, що ворожими обстрілами ударних БПЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка".

Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу

- йдеться у повідомленні.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - закликали в Державній митній службі України.

Нагадаємо

Очільник Сумської ОВА Григоров заявив, що у регіоні посилились випадки, коли рф використовує проти цивільного населення так звані "дрони-ждуни", які атакують насамперед цивільне населення, транспортну інфраструктуру.

Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 32 осіб22.11.25, 03:03 • 2554 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна митна служба України
Олег Кіпер
Одеська область
Румунія
Україна