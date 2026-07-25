рф нанесла удар по Запорожью: одна погибшая, среди пострадавших трое детей
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погибла женщина и девять человек пострадали. Среди пострадавших трое детей, одну женщину извлекли из-под завалов.
россия сегодня в очередной раз нанесла удар по Запорожью, известно об одном погибшем и 9 пострадавших, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Запорожье. На данный момент 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей. К сожалению, одна женщина погибла
В полиции Запорожской области уточнили, что оккупанты нанесли удар по городу тремя управляемыми авиабомбами.
"Одна из КАБ попала по промышленному предприятию. На данный момент известно о девяти раненых, среди них - трое детей. Всем оказывается неотложная медицинская помощь. Из-под завалов достали женщину, но, к сожалению, её не удалось реанимировать", - уточнили в полиции.
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