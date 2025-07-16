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рф нанесла удар по Дружковке: повреждена пожарно-спасательная часть

Киев • УНН

 • 802 просмотра

В результате российского обстрела Дружковки в Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть. Частично обрушился потолок, выбиты окна и деформированы ворота гаража, но личный состав и техника не пострадали.

рф нанесла удар по Дружковке: повреждена пожарно-спасательная часть

Армия рф нанесла очередной удар по Дружковке Донецкой области, взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в служебных помещениях частично обвалился потолок, на 18 окнах выбито защитное покрытие, деформированы ворота гаража.

... личный состав не пострадал. Пожарно-спасательная техника уцелела

- говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что это уже не первый случай целенаправленного обстрела пожарно-спасательных подразделений со стороны врага. Несмотря на постоянную опасность, спасатели Донетчины остаются на посту и добросовестно продолжают выполнять свой долг.

В Донецкой области ограничили движение между Краматорском и Добропольем из-за атак дронов15.07.25, 20:11 • 10799 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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