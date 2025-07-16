рф нанесла удар по Дружковке: повреждена пожарно-спасательная часть
Киев • УНН
В результате российского обстрела Дружковки в Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть. Частично обрушился потолок, выбиты окна и деформированы ворота гаража, но личный состав и техника не пострадали.
Армия рф нанесла очередной удар по Дружковке Донецкой области, взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в служебных помещениях частично обвалился потолок, на 18 окнах выбито защитное покрытие, деформированы ворота гаража.
... личный состав не пострадал. Пожарно-спасательная техника уцелела
В ГСЧС подчеркнули, что это уже не первый случай целенаправленного обстрела пожарно-спасательных подразделений со стороны врага. Несмотря на постоянную опасность, спасатели Донетчины остаются на посту и добросовестно продолжают выполнять свой долг.
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