рф нанесла удар по Дружковке: повреждена пожарно-спасательная часть

Армия рф нанесла очередной удар по Дружковке Донецкой области, взрывной волной повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в служебных помещениях частично обвалился потолок, на 18 окнах выбито защитное покрытие, деформированы ворота гаража.

... личный состав не пострадал. Пожарно-спасательная техника уцелела - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что это уже не первый случай целенаправленного обстрела пожарно-спасательных подразделений со стороны врага. Несмотря на постоянную опасность, спасатели Донетчины остаются на посту и добросовестно продолжают выполнять свой долг.

В Донецкой области ограничили движение между Краматорском и Добропольем из-за атак дронов