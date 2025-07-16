рф завдала удару по Дружківці: пошкоджена пожежно-рятувальна частина
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Дружківки на Донеччині пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Частково обвалилася стеля, вибито вікна та деформовано ворота гаража, але особовий склад та техніка не постраждали.
Армія рф завдала чергового удару по Дружківці на Донеччині, вибуховою хвилею пошкоджена пожежно-рятувальна частина, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража.
... особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла
У ДСНС наголосили, що це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога. Попри постійну небезпеку, рятувальники Донеччини залишаються на посту й сумлінно продовжують виконувати свій обов’язок.
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