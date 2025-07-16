рф завдала удару по Дружківці: пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Армія рф завдала чергового удару по Дружківці на Донеччині, вибуховою хвилею пошкоджена пожежно-рятувальна частина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража.

... особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога. Попри постійну небезпеку, рятувальники Донеччини залишаються на посту й сумлінно продовжують виконувати свій обов’язок.

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