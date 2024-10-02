рф начала призыв в армию на временно оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины стартовал призыв в российскую армию, который продлится до конца года. кремль планирует привлечь не менее 150 тысяч новобранцев. Пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

На ВОТ Украины начался призыв в российскую армию, который продлится до 31 декабря. По планам кремля, в армию должны привлечь не менее 150 тысяч новобранцев, среди которых значительная часть происходит из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Первый призыв в российскую армию на этих территориях состоялся осенью прошлого года. Как и тогда, новобранцам обещают, что их служба не будет связана с участием в так называемой специальной военной операции. Однако практика показала, что большинство призывников были вынуждены подписать контракты с российским министерством обороны и продолжать воевать на своей родной земле против Украины.

Одновременно на временно оккупированных территориях россия готовится к мобилизации местного населения. Оккупационные администрации требуют от предприятий регистрировать всех работников в фейковых военкоматах.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области Украины, захватчики усилили проверки мужчин; в так называемом «лнр» готовятся к принудительной мобилизации.