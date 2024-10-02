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рф розпочала призов до армії на тимчасово окупованих територіях України - Центр нацспротиву

рф розпочала призов до армії на тимчасово окупованих територіях України - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 16380 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України стартував призов до російської армії, який триватиме до кінця року. Кремль планує залучити щонайменше 150 тисяч новобранців, значна частина яких походить з окупованих регіонів.

На тимчасово окупованих територіях України стартував призов до російської армії, який триватиме до кінця року. кремль планує залучити щонайменше 150 тисяч новобранців. Пише УНН з посиланням на Центр Національного Спротиву.

На ТОТ України розпочався призов до російської армії, який триватиме до 31 грудня. За планами кремля, до армії мають залучити щонайменше 150 тисяч новобранців, серед яких значна частина походить з окупованих регіонів Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.

Перший призов до російської армії на цих територіях відбувся восени минулого року. Як і тоді, новобранцям обіцяють, що їх служба не буде пов'язана з участю у так званій спеціальній військовій операції. Однак практика показала, що більшість призовників були змушені підписати контракти з російським міністерством оборони і продовжувати воювати на своїй рідній землі проти України.

Одночасно на тимчасово окупованих територіях росія готується до мобілізації місцевого населення. Окупаційні адміністрації вимагають від підприємств реєструвати всіх працівників у фейкових військкоматах.

Нагадаємо 

На окупованих територіях Луганської області України, загарбники посилили перевірки чоловіків; у так званому "лнр" готуються до примусової мобілізації. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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