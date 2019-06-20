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РФ должна обеспечить ответ перед судом для всех обвиняемых в авиакатастрофе MH17 - Госдеп США

Киев • УНН

 • 10929 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Соединенные Штаты приветствовали объявление результатов международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы MH17 и призвали Российскую Федерацию наказать виновных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление госсекретаря Майкла Помпео, которую распространил Госдепартамент США.

РФ должна обеспечить ответ перед судом для всех обвиняемых в авиакатастрофе MH17 - Госдеп США

“Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем РФ уважать и соблюдать резолюции 2166 (2014) Совбеза ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, которые находятся в настоящее время на российской территории, предстали перед судом”, — говорится в сообщении.

В документе, в частности, отмечается, что США “приветствует сегодняшнее (19 июня) объявление о предъявлении обвинений четырем лицам по их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014”.

“Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы — независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной”, — отмечает Помпео.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

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После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.

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