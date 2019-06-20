РФ должна обеспечить ответ перед судом для всех обвиняемых в авиакатастрофе MH17 - Госдеп США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Соединенные Штаты приветствовали объявление результатов международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы MH17 и призвали Российскую Федерацию наказать виновных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление госсекретаря Майкла Помпео, которую распространил Госдепартамент США.
“Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем РФ уважать и соблюдать резолюции 2166 (2014) Совбеза ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, которые находятся в настоящее время на российской территории, предстали перед судом”, — говорится в сообщении.
В документе, в частности, отмечается, что США “приветствует сегодняшнее (19 июня) объявление о предъявлении обвинений четырем лицам по их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014”.
“Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы — независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной”, — отмечает Помпео.
Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемые по делу о катастрофе MH17: кто они
После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.