Підозрювані у справі про катастрофу MH17: хто вони

Так, Ігор Всеволодович Гіркін (Стрєлков або "Перший"), громадянин РФ, народився 17.12.1970, колишній полковник ФСБ.

Сергій Миколайович Дубінський ("Похмурий"), громадянин РФ, народився 09.08.1962, співробітник ГРУ.

Олег Юлдашевич Пулатов ("Гюрза"), громадянин РФ, народився 24.07.1966, колишній солдат Спецсназа ГРУ.

Леодін Володимирович Харченко ("Кріт"), громадянин України, народився 10.01.1972, в липні 2014 року очолив бойовий підрозділ сепаратистів в Донецькій області.

За словами слідчих, підозрюваний Ігор Гіркін був призначений так званим "міністром оборони ДНР" в Донецькій області, з території якої був збитий літак рейсу МН17. 17 липня 2014 року він перебував у цьому районі. Також повідомляється, що будучи "міністром", Гіркін знаходився в прямому контакті з Російською Федерацією.

Підозрюваний Дубінський був одним із заступників Гіркіна і керував так званою "службою розвідки" у сепаратистів. Він також постійно підтримував контакт з офіційними особами в Росії.

Підозрюваний Олег Пулатов був заступником голови цієї "служби розвідки" і одним із заступників Дубінського.

Підозрюваний Харченко був у безпосередньому підпорядкуванні Дубінського і очолював військовий підрозділ бойовиків в якості польового командира.

Разом всі четверо формують ланцюжок, що з'єднує так звану "ДНР" з Російською Федерацією, вважають слідчі. Саме за допомогою цього ланцюга підозрювані могли доставляти важку військову техніку з Росії на поле бою на сході України, і саме з її допомогою установка "БУК" 53-ї бригади ЗС РФ могла бути доставлена в Первомайське, звідки і міг бути зроблений постріл по літаку.

"Підозрювані Гіркін, Дубінський, Пулатов і Харченко брали участь у збройному конфлікті в Донецьку в липні 2014 року ... проти української армії. Під час цих боїв, зенітна установка була використана. Прокуратура припускає, що четверо підозрюваних, їх плани, взаємодії і дії в липні 2014 року призвели до збивання рейсу МН17. Навіть якщо вони не самі натиснули на кнопку, є підозра, що вони тісно співпрацювали з метою доставити "БУК" і встановити його на позицію з метою збити літак", - сказав Голландський прокурор Фред Вестербеке.

Нагадаємо, за словами слідчих, сьогодні були видані міжнародні ордери на арешт всіх чотирьох підозрюваних.

Також сьогодні слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.