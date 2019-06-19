Подозреваемые в деле о крушении MH17: кто они

Так, Игорь Всеволодович Гиркин (Стрелков или “Первый”), гражданин РФ, родился 17.12.1970, бывший полковник ФСБ.

Сергей Николаевич Дубинский (“Хмурый”), гражданин РФ, родился 09.08.1962, сотрудник ГРУ.

Олег Юлдашевич Пулатов (“Гюрза”), гражданин РФ, родился 24.07.1966, бывший солдат Спецсназа ГРУ.

Леодин Владимирович Харченко (“Крот”), гражданин Украины, родился 10.01.1972, в июле 2014 возглавил боевое подразделение сепаратистов в Донецкой области.

По словам следователей, подозреваемый Игорь Гиркин был назначен так называемым “Министром обороны ДНР” в Донецкой области, с территории которой был сбит самолёт рейса МН17. 17 июля 2014 года он находился в этом районе. Также сообщается, что будучи “министром”, Гиркин находился в прямом контакте с Российской Федерацией.

Подозреваемый Дубинский был одним из заместителей Гиркина и руководил так называемой “службой разведки” у сепаратистов. Он также постоянно поддерживал контакт с официальными лицами в России.

Подозреваемый Олег Пулатов был заместителем главы этой “службы разведки” и одним из заместителей Дубинского.

Подозреваемый Харченко был в непосредственном подчинении Дубинского и возглавлял военное подразделение боевиков в качестве полевого командира.

Вместе все четверо формируют цепочку, соединяющую так называемую “ДНР” с Российской Федерацией, считают следователи. Именно с помощью этой цепи подозреваемые могли доставлять тяжелую военную технику из России на поле боя на востоке Украины, и именно с её помощью установка “БУК” 53-й бригады ЗС РФ могла быть доставлена в Первомайское, откуда и мог быть сделан выстрел по самолёту.

“Подозреваемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко участвовали в вооруженном конфликте в Донецке в июле 2014 года... против украинской армии. Во время этих сражений, зенитная установка была использована. Прокуратура предполагает, что четверо подозреваемых, их планы, взаимодействия и действия в июле 2014 года привела к сбиванию рейса МН17. Даже если они не сами нажали на кнопку, есть подозрение, что они тесно сотрудничали с целью доставить „БУК“ и установить его на позицию с целью сбить самолёт”, — сказал Голландский прокурор Фред Вестербеке.

Напомним, по словам следователей, сегодня были выданы международные ордера на арест всех четырех подозреваемых.

Также сегодня следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе в Схипхоле.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.