Назначена дата суда над подозреваемыми в деле MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе в Схипхоле. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что мы сможем передать этот файл в суд до конца этого года. Уголовное разбирательство состоится в суде в Гааге в особо охраняемом комплексе в Схипхоле. Суд нас проинформировал, что разбирательства в отношении подозреваемых начнутся 9 марта 2020 года в 10:00", - сказал Вестербеке.
Следователь призвал подозреваемых учесть время и место и прибыть в суд к этому времени.
"Суд состоится, даже если подозреваемые решат не явиться", - добавил он.
Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17.
Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.