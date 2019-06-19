Призначено дату суду над підозрюваними у справі MH17

КИЇВ. 19 червня. УНН. Судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол. Про це сказав голландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, передає кореспондент УНН.