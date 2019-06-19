Призначено дату суду над підозрюваними у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол. Про це сказав голландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що ми зможемо передати цей файл до суду до кінця цього року. Кримінальний розгляд відбудеться в суді в Гаазі в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол. Суд нас поінформував, що розгляди щодо підозрюваних почнуться 9 березня 2020 року о 10:00", - сказав Вестербеке.
Слідчий закликав підозрюваних врахувати час і місце і прибути в суд до цього часу.
"Суд відбудеться, навіть якщо підозрювані вирішать не з'явитися", - додав він.
Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.
Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, яка є частиною ВС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.