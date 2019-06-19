СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17

Как отмечается, следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении:

гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

Подозрение Гиркину И.В.

гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

Подозрение Дубинскому С.М.

гражданину Российской Федерации Пулатову О.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

Подозрение Пулатову О.Ю.

гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Подозрение Харченко Л.В.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17.

Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.