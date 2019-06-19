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СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17

Киев • УНН

 • 12183 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбития самолета Boeing 777 рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17

Как отмечается, следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении:

  • гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  • гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  • гражданину Российской Федерации Пулатову О.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
  • гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

    • Продолжается досудебное расследование.

    Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17.

    Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.

    Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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