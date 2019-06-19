СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбития самолета Boeing 777 рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении:
- Подозрение Гиркину И.В.
- Подозрение Дубинскому С.М.
- Подозрение Пулатову О.Ю.
- Подозрение Харченко Л.В.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17.
Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.