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СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Служба безпеки України оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака Boeing 777 рейсу MH17. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17

Як зазначається, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яке призвело до загибелі 298 людей, складено повідомлення про підозру:

  • громадянину Російської Федерації Гіркіну І.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;
  • громадянину Російської Федерації Дубінському С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;
  • громадянину Російської Федерації Пулатову О.Ю. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України;
  • громадянину України Харченку Л.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

    • Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17.

    Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, що є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.

    Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які були на борту.

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