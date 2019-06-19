СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Служба безпеки України оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака Boeing 777 рейсу MH17. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
Як зазначається, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яке призвело до загибелі 298 людей, складено повідомлення про підозру:
- Підозра Гіркіну І.В.
- Підозра Дубінському С.М.
- Підозра Пулатову О.Ю.
- Підозра Харченку Л.В.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17.
Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, що є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які були на борту.