РФ має забезпечити відповідь перед судом для всіх обвинувачених в авіакатастрофі MH17 - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сполучені Штати привітали оголошення результатів міжнародної слідчої групи щодо розслідування авіакатастрофи MH17 та закликали Російську Федерацію покарати винних. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву держсекретаря Майкла Помпео, яку поширив Держдепартамент США.
“Всі обвинувачені сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо РФ поважати і дотримуватися резолюції 2166 (2014) Радбезу ООН і забезпечити те, щоб всі обвинувачені, що знаходяться в даний час на російській території, постали перед судом”, — йдеться в повідомленні.
У документі, зокрема, зазначається, що США “вітає сьогоднішнє (19 червня) оголошення про пред’явлення звинувачень чотирьом особам за їх роль в збиванні рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року”.
“Це важлива віха в пошуках істини, і ми як і раніше впевнені в професіоналізмі і здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати винних справедливим і неупередженим чином. Ми повністю підтримуємо роботу голландської влади і Спільної слідчої групи — незалежного кримінального розслідування, очолюваного Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією і Україною”, — відзначає Помпео.
Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.
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Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.