рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  116633 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  137133 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  109454 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  104167 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  75481 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  100268 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206113 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236496 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232748 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176395 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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18 апреля 2024, 13:51  •  202643 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  244053 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  349237 просмотра

рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Одессе из Крыма, попав в инфраструктурный объект, а силы противовоздушной обороны уничтожили 3 разведывательные группы противника в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.

Война •   •  6878 просмотра
рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"

В Запорожской области Украины уничтожен российский разведывательный беспилотник "SuperCam", сообщает воздушное командование "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  6890 просмотра
На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"

Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  7611 просмотра
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, потеря пилота Ту-22 - это дорогой удар для России из-за длительной подготовки, необходимой для пилотов истребителей, и специфического состава экипажа самолета, включающего двух пилотов и двух операторов.

Война •   •  7371 просмотра
Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт

Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.

Общество •   •  10515 просмотра
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека

Ночью на Днепропетровщине сбили ракету

В Днепропетровской области ночью была сбита ракета, вызвавшая пожар в хозяйственной постройке и повредившая дом и два автомобиля из-за падения обломков, а атака российского беспилотника на общину Зеленодольска в Криворожском районе привела к пожару, который удалось потушить.

Общество •   •  9689 просмотра
Ночью на Днепропетровщине сбили ракету

Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона

Во время ночной атаки 20 апреля украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника.

Война •   •  10357 просмотра
Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона

Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.

Общество •   •  10689 просмотра
Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.

спорт •   •  10211 просмотра
Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.

Общество •   •  11375 просмотра
Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы