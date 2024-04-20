рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект

Утром российские оккупанты нанесли террористический удар баллистикой из оккупированного Крыма по Одессе. Поражен инфраструктурный объект. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

На рассвете (враг - ред.) направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Уже утром нанес террористический удар баллистикой с ТОТ Крым по Одессе. Поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожено 3 вражеских разведдрона на Криворожье, Николаевщине и Враг продолжает системный ракетный террор Юга Украины.

В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожено 3 вражеских разведдрона на Криворожье, Николаевщине и Одесщине - отмечается в сообщении.

Кроме того, еще с ночи атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

Дополнение

Противовоздушная оборона Украина ночью 20 апреля сбила две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона.