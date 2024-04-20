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рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект
Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Одессе из Крыма, попав в инфраструктурный объект, а силы противовоздушной обороны уничтожили 3 разведывательные группы противника в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.
На Запорожье уничтожен российский БпЛА "SuperCam"
В Запорожской области Украины уничтожен российский разведывательный беспилотник "SuperCam", сообщает воздушное командование "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара
В Днепре завершились поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, в результате которого 3 человека погибли и 24 получили ранения, 12 человек были спасены, а 51 получил психологическую помощь от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Потеря пилота Ту-22 дорого стоила россиянам - авиаэксперт
По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, потеря пилота Ту-22 - это дорогой удар для России из-за длительной подготовки, необходимой для пилотов истребителей, и специфического состава экипажа самолета, включающего двух пилотов и двух операторов.
Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека
Европейский суд по правам человека вынес решение против российского певца Филиппа Киркорова по его делу против Литвы о запрете на въезд из-за его заявлений в поддержку российской оккупации Крыма.
Ночью на Днепропетровщине сбили ракету
В Днепропетровской области ночью была сбита ракета, вызвавшая пожар в хозяйственной постройке и повредившая дом и два автомобиля из-за падения обломков, а атака российского беспилотника на общину Зеленодольска в Криворожском районе привела к пожару, который удалось потушить.
Воздушные Силы уничтожили две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона
Во время ночной атаки 20 апреля украинские Воздушные силы сбили две российские ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных беспилотника.
Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"
Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.
Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае
Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.
Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы
Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.