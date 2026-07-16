рф использует каждую информационную щель в Европе для влияния - ГУР
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что россия использует все щели в Европе для информационных операций. Кампания против евроинтеграции Украины является ключевым направлением гибридной стратегии Кремля.
российская федерация использует каждую информационную щель в Европе, чтобы продолжать операции влияния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали
На это обратил внимание представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк во время презентации отчета "За пределами поля боя: Информационная война россии против европейского будущего Украины". Данный отчет представили специалисты Центра противодействия дезинформации СНБО Украины и Европейской службы внешних действий.
Кампания против евроинтеграции Украины - одно из ключевых направлений гибридной стратегии кремля. Информационная машина россии постоянно трансформируется и все активнее использует новые технологии, прежде всего - искусственного интеллекта. Все щели, которые сегодня остаются в Европе, они будут использовать для проведения информационных операций
Напомним
Центр противодействия дезинформации сообщал о начале активной фазы российской информационной спецоперации, направленной на раскол взаимоотношений между Украиной и Польшей.