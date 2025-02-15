Вражеские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях, но активны в Средиземном. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 15 февраля в Средиземном море находятся четыре российских судна, три из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.

За последние сутки через Керченский пролив прошли 12 судов. Из них пять вошли в Черное море, причем два отправились в направлении Босфора. В то же время семь судов вошли в Азовское море, из которых пять прибыли со стороны Босфора.

Страна-террорист продолжает игнорировать международные морские нормы, выключая системы автоматической идентификации судов, что является нарушением Конвенции SOLAS 1974 года, которая регулирует безопасность судоходства.

В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют