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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130974 просмотра

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14 февраля, 11:50 • 146174 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 143532 просмотра

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 131378 просмотра

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143876 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

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рф держит в Средиземном море 3 корабля с "Калибрами"

рф держит в Средиземном море 3 корабля с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 4200 просмотра

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли, но в Средиземном море находятся 4 российских судна. Три из них имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.

Вражеские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях, но активны в Средиземном. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 15 февраля в Средиземном море находятся четыре российских судна, три из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. 

За последние сутки через Керченский пролив прошли 12 судов. Из них пять вошли в Черное море, причем два отправились в направлении Босфора. В то же время семь судов вошли в Азовское море, из которых пять прибыли со стороны Босфора. 

Страна-террорист продолжает игнорировать международные морские нормы, выключая системы автоматической идентификации судов, что является нарушением Конвенции SOLAS 1974 года, которая регулирует безопасность судоходства.

В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют13.02.25, 06:40 • 27898 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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