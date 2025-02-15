рф тримає в Середземному морі 3 кораблі з "Калібрами"

Ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях, але активні в Середземному. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Станом на ранок 15 лютого у Середземному морі перебувають чотири російські судна, три з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет.

За останню добу через Керченську протоку пройшли 12 суден. З них п’ять увійшли до Чорного моря, причому два вирушили у напрямку Босфору. Водночас сім суден увійшли до Азовського моря, з яких п’ять прибули з боку Босфору.

Країна-терорист продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що є порушенням Конвенції SOLAS 1974 року, яка регулює безпеку судноплавства.

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні