рф атаковала Украину тремя баллистическими "Искандерами" и 133 беспилотниками: сбито 98 дронов
Киев • УНН
В ночь на 12 марта 2025 года рф ударила тремя ракетами «Искандер-М» по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковала 133 «Шахедами». Сбито 98 БпЛА в 15 областях.
рф атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" - по Одессе и Кривому Рогу, а также 133 беспилотниками, сбито 98 дронов в 15 областях, 20 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 марта 2025 года (с 19.00 11 марта) противник ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По передним данным по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 98-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.
20 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Одесская область, Харьковская область, Сумская область и Киевская область", - говорится в сообщении.
Удар рф по порту Одессы: погибли 4 моряка-иностранца, повреждены суда, причалы и склады для зерна12.03.25, 08:49 • 26160 просмотров