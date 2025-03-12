рф атакувала Україну трьома балістичними "Іскандерами" та 133 безпілотниками: збито 98 дронів

рф атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" - по Одесі та Кривому Рогу, а також 133 безпілотниками, збито 98 дронів у 15 областях, 20 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 березня 2025 року (із 19.00 11 березня) противник ударив трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За передніми даними станом на 09.30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

20 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

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