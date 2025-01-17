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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину баллистикой и 50 беспилотниками: 33 дрона сбиты, один улетел в направлении Румынии

Киев  •  УНН

 • 11879 просмотра

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Ночью россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав 50 дронов и 2 ракеты «Искандер-М». ПВО сбила 33 беспилотника, зафиксировано попадание в предприятия в Одесской области.

россия ночью атаковала Украину 50 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", сбито 33 дрона, 1 беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 января (с 19.00 16 января) противник применил две баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Ростовской обл.), а также атаковал 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), еще 1 БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как отмечается, зафиксировано попадание вражеских ударных беспилотников в предприятия в Одесской области, также, в результате падения сбитых вражеских БпЛА, повреждены здания учреждений, частного предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА17.01.25, 07:59 • 26254 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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