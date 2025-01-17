рф атакувала Україну балістикою та 50 безпілотниками: 33 дрони збито, один полетів у напрямку Румунії

росія вночі атакувала Україну 50 безпілотниками та двома балістичними ракетами "Іскандер-М", збито 33 дрони, 1 безпілотник вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 січня (із 19.00 16 січня) противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Ростовської обл.), а також атакував 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії