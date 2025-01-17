рф атакувала Україну балістикою та 50 безпілотниками: 33 дрони збито, один полетів у напрямку Румунії
Київ • УНН
Вночі росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 50 дронів та 2 ракети "Іскандер-М". ППО збила 33 безпілотники, зафіксовано влучання в підприємства на Одещині.
росія вночі атакувала Україну 50 безпілотниками та двома балістичними ракетами "Іскандер-М", збито 33 дрони, 1 безпілотник вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 січня (із 19.00 16 січня) противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Ростовської обл.), а також атакував 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії
Як зазначається, зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.
Вночі війська рф атакували Одещину, ціллю ворога була припортова інфраструктура - ОВА17.01.25, 07:59 • 116546 переглядiв