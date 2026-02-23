рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 105 из 126 дронов
Киев • УНН
россия выпустила по Украине баллистическую ракету и 126 дронов. Украинская ПВО сбила или подавила 105 вражеских беспилотников.
россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 126 дронов, 105 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 февраля (с 18:00 22 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА23.02.26, 07:50 • 1070 просмотров