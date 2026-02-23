рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 105 из 126 дронов

$43.270.00
22 февраля, 19:57 • 14922 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 31150 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 33088 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 40009 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 38750 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 47882 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 53530 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42704 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68972 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 75121 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
В Вероне перед церемонией закрытия Олимпиады митингующие устроили протест22 февраля, 20:51 • 5674 просмотра
Air Canada прекратила авиасообщение с мексиканским курортом Пуэрто-Вальярта из-за обострения ситуации с безопасностью22 февраля, 21:22 • 6314 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 11876 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 9516 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури22 февраля, 23:24 • 15268 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 88826 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 98671 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 105805 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 117574 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 155661 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 43539 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 45286 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 45269 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 36146 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 38570 просмотра
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 105 из 126 дронов

Киев • УНН

 • 220 просмотра

россия выпустила по Украине баллистическую ракету и 126 дронов. Украинская ПВО сбила или подавила 105 вражеских беспилотников.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 105 из 126 дронов

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 126 дронов, 105 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 февраля (с 18:00 22 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА23.02.26, 07:50 • 1070 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина