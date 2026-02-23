рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 105 из 126 дронов

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 126 дронов, 105 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 февраля (с 18:00 22 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА